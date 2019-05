Scontri Genova: poliziotti in Procura

GENOVA, 29 MAG - Alcuni poliziotti, almeno tre, del Reparto mobile coinvolti nella carica in cui è rimasto ferito il giornalista di Repubblica Stefano Origone, sono in procura. Gli agenti hanno accolto l'invito dei magistrati e si sono presentati per rendere dichiarazioni spontanee. Il fatto è avvenuto il 23 maggio scorso, in piazza Corvetto, nel centro della città dove ci furono scontri tra le forze dell'ordine e antagonisti e antifascisti che protestavano per un comizio elettorale di CasaPound nella vicina piazza Marsala.