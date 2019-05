Istat: sale reddito procapite ma si erode patrimonio

ROMA, 29 MAG - Torna a salire il reddito medio procapite degli italiani: +3,6% tra il 2014 e il 2016, in media 600 euro in più per residente, ma al tempo stesso si erode il patrimonio per persona, cioè case, risparmi e attività reali e finanziarie, da circa 156 mila euro del 2012 a circa 153.000, cioè 2600 euro in meno per italiano in quattro anni. Lo afferma l'Istat con l'aggiornamento annuale del sistema di indicatori del Benessere equo e sostenibile dei territori, riferiti alle province e alle città metropolitane italiane.