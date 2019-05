Uva: fissata udienza in Cassazione poliziotti e carabinieri

VARESE, 29 MAG - È stato fissata al prossimo 8 luglio l'udienza in Corte di Cassazione a carico di sei poliziotti e due carabinieri per la morte di Giuseppe Uva, deceduto in ospedale a Varese nel giugno del 2008, dopo essere transitato in caserma a seguito di un controllo. Gli imputati, accusati di omicidio preterintenzionale e sequestro di persona, sono stati assolti sia in primo grado che in Appello, con formula piena. Il ricorso era stato depositato lo scorso ottobre dalle parti civili. "Mi auguro che la Suprema Corte confermi le sentenze di primo e secondo grado - ha commentato l'avvocato Piero Porciani, difensore di due poliziotti - consentendo agli imputati che hanno fatto solo il loro dovere, di ricominciare a vivere dopo oltre 10 anni di incubo".