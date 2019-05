Tv: Trono di Spade, Kit Harington in riabilitazione

NEW YORK, 29 MAG - Troppo stress e alcol e Kit Harington, che per otto anni ha interpretato il personaggio di Jon Snow in "Trono di spade", e' entrato in un centro di riabilitazione a cinque stelle del Connecticut ancor prima della fine della popolare serie di Hbo la cui ultima puntata e' andata in onda il 19 maggio. "La fine dello show lo ha colpito duramente", ha detto a Page Six, la rubrica di gossip del New York Post, una fonte vicina all'attore britannico. Harington ha 32 anni. Da circa un mese e' ricoverato nella clinica Privé-Swiss sul mare del Connecticut dove e' arrivato prima che sugli schermi di mezzo mondo (in Italia su Sky Atlantic), andasse in onda il gran finale della serie.