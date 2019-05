Disagi nell'Aretino per pioggia

AREZZO, 29 MAG - Bomba d'acqua, frane e sottopassi allagati, colpite Camucia e Monte San Savino, disagi in Valdarno. E' stata una notte difficile la scorsa nell'Aretino a causa della pioggia che si è abbattuta sul territorio. A Monte San Savino si sono registrati cumuli d'acqua fino a 90 millimetri e che hanno provocato la chiusura temporanea di alcune strade. I vigili del fuoco sono anche intervenuti a Camucia di Cortona, sempre per allagamenti e disagi. E problemi legati al maltempo, la scorsa serata, si sono verificati anche in Valdarno, in particolare a Montevarchi, dove è rimasto allagato il sottopasso della stazione ferroviaria. Danni al settore agricolo sono stati causati dallo straripamento del torrente Mucchia che ha causato ingenti danni a un'azienda agricola della frazione di Monsigliolo nel cortonese.