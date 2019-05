Parolin, aperti a dialogo con Salvini

ROMA, 29 MAG - "Si deve dialogare anche con Matteo Salvini, dialoghiamo con tutti". Lo ha detto il segretario di stato vaticano, il cardinale Pietro Parolin, a margine di un evento al palazzo della cancelleria. "Si deve dialogare anche con Salvini", ha spiegato il card. Parolin alla cerimonia di conferimento del premio internazionale "Economy and society" promosso dalla fondazione "Centesimus annus pro pontifice". "Il Papa continua a dirlo - ha concluso il cardinale - dialogo, dialogo, dialogo. E perché non con Salvini? Anzi, dialogo si fa soprattutto con quelli che non la pensano come noi e con i quali abbiamo qualche difficoltà e qualche problema".