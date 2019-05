Nissan: Fca-Renault potrebbe presentare un'opportunità

NEW YORK, 28 MAG - La proposta fusione fra Fca e Renault potrebbe presentare delle ''opportunità, ma voglio valutarla più da vicino dal punto di vista di Nissan'': Lo afferma - riporta l'agenzia Bloomberg - l'amministratore delegato della casa giapponese, Hiroto Saikawa. Il presidente di Renault, Jean-Dominque Senard, è in Giappone per partecipare alla riunione del board che si occupa della supervisione dell'alleanza fra Renault, Nissan e Mitsubishi. Lo riporta l'agenzia Bloomberg. La missione di Senard e' 'vendere' la proposta fusione fra Fca e Renault mettendo in evidenza che l'accordo e' positivo per tutti.