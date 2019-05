Musica: Springsteen, grande concerto a Roma il prossimo anno

ROMA, 28 MAG - Dopo la tappa al Circo Massimo del suo 'The River Tour 2016' in cui furono registrate quasi 60 mila presenze, nel 2016, Bruce Springsteen - che il 14 giugno uscirà con un nuovo disco di inediti dal titolo Western Stars - l'anno prossimo tornerà a Roma per un grande evento. Lo ha annunciato l'assessore ai Grandi Eventi di Roma Daniele Frongia su Fb. "Bruce Springsteen ha un forte legame con la Capitale. In occasione dell'87/o Csio di Roma - Piazza di Siena - dove era presente per supportare la figlia in gara - ha annunciato che tornerà a Roma con un grande concerto nel 2020. Già questa è una notizia entusiasmante. Ancora più entusiasmante è il fatto che Roma rappresenti per lui un grande palco e una importantissima vetrina scelta per presentare nuovamente la sua musica".