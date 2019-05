Europa League: Emery 'voglio il trofeo'

BAKU, 28 MAG - "Vincere ci permetterebbe di aggiungere un trofeo in bacheca e di qualificarci alla Champions. È bello vivere un momento del genere, ai miei giocatori posso dire di goderselo e viverlo al meglio: siamo arrivati in finale, è importante, abbiamo disputato un'ottima Europa League". Alla vigilia della finale di Baku contro i concittadini del Chelsea, il tecnico dell'Arsenal Unai Emery, che questo trofeo lo ha già vinto con il Siviglia, si mostra ottimista. Alle prese con il forfait di Mkhitaryan, che ha deciso di non andare in Azerbaigian in quanto armeno, l'allenatore dei Gunners deve fare i conti anche con il caso Cech. Il 'dodicesimo', che si ritirerà a fine stagione, ha sempre giocato titolare in Europa League ma la sua presenza domani era stata messa in dubbio perché avrebbe già firmato un contratto da dirigente proprio con il Chelsea. "Non vorrei parlare dei singoli, ma per Cech va fatta un'eccezione - risponde Emery -. È un grande uomo e un grande giocatore, voglio fare qualcosa di importante per lui".