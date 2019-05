Barça, esonero Valverde non è imminente

ROMA, 28 MAG - Ernesto Valverde rimane, almeno per ora, alla guida del Barcellona. Lo assicurano ai media locali fonti del club campione di Spagna spiegando che l'esonero del tecnico "non è imminente" anche se si tratta di un argomento che viene preso in considerazione. Così circolano vari nomi per il nuovo allenatore di Messi e compagni, e oggi nel ritiro dell'Olanda che si prepara alle finali della Nations League è stato chiesto al ct 'Rambo' Koeman, ex idolo blaugrana, se sia lui uno dei candidati. "Fare una smentita sarebbe facile - ha risposto - però io non la farò. E poi questa conferenza stampa è sulla nazionale olandese e di questo voglio parlare in questo momento". L'altro nome che circola con insistenza è quello di Roberto Martinez, un altro ct, quello del Belgio con cui è arrivato terzo nell'ultimo Mondiale. "Se anche fosse - ha commentato - non farei alcuna mossa senza prima discuterne con i vertici della federazione belga".