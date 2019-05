Tav, chiuse candidature a baldi Telt

TORINO, 28 MAG - É scaduto oggi il termine per la presentazione delle candidature agli 'Avis de marchés', le manifestazioni di interesse per i bandi dei lavori di completamento del tunnel di base della Tav Torino-Lione in Francia, che riguardano un importo complessivo di 2,3 miliardi di euro. Le proposte verranno esaminate dalla commissione incaricata che avrà tempo tre mesi per selezionare le imprese ammesse a presentare un'offerta. Alla fine di quel lavoro la documentazione passerà al vaglio dei governi di Italia e Francia. La procedura, divisa in 3 lotti per un totale di 2,3 miliardi di euro, è una delle più grandi gare in corso in Europa. Gli 'Avis de marchés', emessi da Telt, la società incaricata di realizzare e gestire la nuova ferrovia, sono stati pubblicati sulla gazzetta Europea il 15 marzo scorso. Agli incontri di presentazione dei lavori, organizzati dalle associazioni di categoria a Roma, Parigi e Napoli (nel corso del World Tunnel Congress). hanno partecipato 90 aziende provenienti da 16 Paesi.