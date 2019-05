Berlusconi, Salvini sbaglia, battendo pugni non convince Ue

BRUXELLES, 28 MAG - "La lettera è un fatto automatico, non c'è nessuna decisione". Lo dice Silvio Berlusconi, dopo il vertice del Ppe a Bruxelles a proposito della lettera che la Commissione Ue starebbe per inviare al governo italiano per eccesso di debito. Fa bene Salvini a scagliarsi contro i vincoli Ue? "No - risponde - è una regola di vita: se devi trattare con qualcuno perché ceda alle tue proposte e si convinca, devi stabilire un clima di cordialità e stima. Andare a battere i pugni sul tavolo, parlare a voce alta e dire addirittura come in passato che parli con Juncker prima delle dieci ma dopo è sbronzo, è il sistema peggiore per trovare accordi a noi favorevoli".