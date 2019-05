Milan: accettate dimissioni di Leonardo

MILANO, 28 MAG - Via Leonardo dal Milan: il direttore tecnico ha informato il club della decisione di lasciare l'incarico al termine della stagione con effetto immediato. Il Milan ha accettato le sue dimissioni. Leonardo non è più il direttore tecnico del Milan. Il club ''ha accettato le sue dimissioni'', come si legge in una nota, e lo ringrazia per ''il suo importante contributo al progetto di crescita'': L'annuncio relativo a un nuovo ds verrà formulato nei prossimi giorni''. Parole al miele anche dall'ad Ivan Gazidis: ''Leonardo è tornato in un momento di necessità. Seppur in circostanze difficili, ha messo il cuore per gestire una congiuntura complicata e ha trasmesso la sua energia e la sua ambizione a tutta la squadra. Gli sono grato''.