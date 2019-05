Bimbo di un anno muore in asilo nido a Roma

ROMA, 28 MAG -Si ipotizza un malore per la morte di un bimbo di 10 mesi morto in un asilo nido a Roma. A quanto ricostruito, il bambino durante il riposino ha iniziato ad agitarsi nel sonno. Un'educatrice si sarebbe avvicinata e vedendo le labbra cianotiche ha chiamato i soccorsi. Gli operatori del 118 hanno tentato di rianimarlo, ma per il piccolo non c'è stato nulla da fare. Sul corpo non sarebbero stati riscontrati segni di violenza. Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia piazza Dante che hanno ascoltato le educatrici dell'asilo nido in via della Marrana, al quartiere Appio. Sarà l'autopsia a chiarire le cause del decesso. Il corpo del bambino è stato trasportato all'istituto di Medicina Legale dell'università La Sapienza. Sulla vicenda sono in corso indagini dei carabinieri della stazione Tuscolana e dei colleghi della Compagna Piazza Dante.