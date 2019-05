Calcio: Inter, concluso CdA società

MILANO, 28 MAG - E' durato circa mezz'ora il consiglio di amministrazione dell'Inter, andato in scena in tarda mattinata nella sede del club nerazzurro. Una riunione in cui il CdA ha approvato il bilancio trimestrale e la modifica dell'indirizzo della sede della società, che nelle prossime settimane si trasferirà nel nuovo edificio in zona Porta Nuova a Milano. Presenti il presidente Steven Zhang e gli amministratori delegati Beppe Marotta e Alessandro Antonello, mentre gli altri consiglieri erano collegati alla riunione in videoconferenza.