Gattiuso atteso a casa Milan per addio

MILANO, 28 MAG - Rino Gattuso è atteso nel pomeriggio a Casa Milan per mettere la firma sulle dimissioni da allenatore rossonero. Il tecnico rinuncerà a due anni di contratto e a circa cinque milioni di euro. In sede ad aspettarlo ci sono l'ad Ivan Gazidis e il direttore dello sviluppo strategico dell'area sport, Paolo Maldini, la cui posizione resta comunque il bilico. Il presidente rossonero Paolo Scaroni era a Casa Milan ma è andato via attorno all'ora di pranzo a bordo della sua auto. Assente Leonardo, che nei giorni scorsi ha rassegnato le proprie dimissioni da direttore tecnico.