2 giugno: no poligoni, marcia a Cagliari

CAGLIARI, 28 MAG - Lotte antimilitarista e ambientalista unite in un corteo: anche Fridays for future, il movimento ispirato alla protesta verde della svedese Greta Thunberg, appoggerà il 2 giugno, anniversario della nascita della Repubblica, la marcia a Cagliari contro basi, poligoni e commercio di armi organizzata dal movimento pacifista A Foras. E' la novità di quest'anno. "Le basi militari inquinano, non vogliamo più pescare bombe nel nostro mare - spiega Samed Ismail, referente cagliaritano di Fff, presentando la manifestazione - Il 2 giugno è una data che significa anche avere un'idea diversa della Sardegna, senza basi e senza metano". Il tema è proprio il mare. "Chiediamo che amministrazioni come Olbia, Cagliari, Siniscola, Bosa, Sant'Antioco, affacciate sul mare, prendano posizione - afferma Cristian Perra, portavoce di A Foras - noi vogliamo che dichiaratamente si dica chi sta con i sardi e con le sarde e chi con i signori della guerra".