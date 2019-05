Match truccati in Spagna,arresti in Liga

ROMA, 28 MAG - C'è uno scandalo a base di partite truccate in Spagna. Secondo quanto riferiscono i media locali, la polizia sta procedendo a numerosi arresti nell'ambito di un'indagine cominciata nel maggio del 2018. Fra le persone fermate ci sono sei calciatori fra i quali l'ex del Real Madrid Raul Bravo, vincitore della Champions nel 2002 e ritiratosi l'anno scorso, l'altro ex madridista Borja Fernandez, Inigo Lopez del Deportivo La Coruna e l'ex del Siviglia Aranda. Fra gli arrestati c'è anche il presidente dell'Huesca (squadra appena retrocessa in serie B), Agustin Lasaosa, e il responsabile dello staff medico dello stesso club, Juan Carlos Galindo. Un mandato sarebbe stato emesso nei confronti di un altro calciatore della massima serie, Samu Saiz del Getafe, che finora è irrintracciabile . Per tutti l'accusa è di associazione a delinquere, corruzione e 'lavaggio' di denaro. Fonti di polizia hanno fatto sapere che l'organizzazione su cui si sta indagando truccava la partite per poi scommettere sui risultati concordati.