Zingaretti, spread a 290, costo enorme

ROMA, 28 MAG - "Oggi lo spread è salito fino a 290 punti base. È un anno che a causa delle scelte economiche sbagliate di questo Governo, è rimasto inchiodato su livelli doppi rispetto a quelli di inizio 2018: il costo totale ha già superato i 17 miliari di euro, un costo che pagheranno tutti gli italiani. Con l'attuale governo, lo Stato italiano ha emesso titoli di Stato, per lo più bot e btp, obbligandosi a pagare 17 miliardi di interessi in più rispetto agli interessi che avremmo pagato con il governo Gentiloni. Un costo enorme per l'Italia. Tutto questo vuol dire più tasse o meno servizi. Bisogna voltare pagina per recuperare credibilità e fiducia. Dobbiamo far partire una nuova fase di sviluppo coniugando l'equità e la giustizia sociale. Ecco il nostro compito, ora idee e un Piano per l'Italia. Al lavoro per costruire l'alternativa". Così il segretario Pd Nicola Zingaretti in una nota.