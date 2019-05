M5s, nessun problema su salario minimo

ROMA, 28 MAG - "Nessun problema con la Lega sul salario minimo, perché è un tema da contratto di governo". Lo dice a margine della capigruppo ai giornalisti il presidente dei senatori M5s, Stefano Patuanelli che precisa "erano elezioni che riguardavano il Parlamento europeo, non il governo di questo paese. Per qualsiasi influenza su questo governo ci sono eventuali elezioni politiche che non sono certamente all'ordine del giorno".