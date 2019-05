Salvini, 30 giorni a Di Maio? No, nessun ultimatum

ROMA, 28 MAG - "No, chi sono io per dare ultimatum?". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini a cui è stato chiesto di commentare il titolo di Repubblica che dice che Salvini, dopo la vittoria alle europee ora darà "30 giorni a Di Maio". "Gli equilibri interni e le sorti del partito vengono dopo", ha detto inoltre il leader della Lega, a cui è stato chiesto se siano fondati i rumors secondo cui starebbe lavorando a un nuovo obiettivo politico, ossia trasformare il movimento nel 'partito del buonsenso'. "No - ha risposto Salvini - per il momento c'è una missione enorme: cambiare le regole europee".