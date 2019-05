Ue: Moscovici, non prediligo strada sanzioni a Italia

ROMA, 28 MAG - "Avrò uno scambio di vedute con il governo italiano su misure aggiuntive che potrebbero essere richieste per essere in linea con le regole" ma "non prediligo le sanzioni". Così il commissario europeo agli Affari economici e monetari, Pierre Moscovici, durante una discorso pronunciato vicino Lisbona e riportato dall'agenzia Bloomberg. "E' abbastanza probabile che avremo uno scambio di lettere", ha detto Moscovici. (ANSA).