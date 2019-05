Turchia lancia azione di terra contro basi Pkk in Iraq

ISTANBUL, 28 MAG - Le forze armate turche hanno lanciato un'operazione militare di terra con il supporto aereo di elicotteri contro alcune basi del Pkk curdo in nord Iraq, nella regione di Hakurk. Lo fa sapere il ministero della Difesa di Ankara. L'offensiva, annunciata stamani, è iniziata alle 20 locali di ieri. Secondo le forze armate, fuoco di artiglieria e raid aerei sono stati impiegati per aprire la strada all'intervento dei reparti speciali delle brigate commando, supportati da elicotteri d'attacco T-129 ATAK e droni armati e non armati. L'operazione mira a distruggere rifugi usati dai ribelli curdi come postazioni armate, aggiunge la Difesa. La Turchia compie regolarmente raid aerei contro le roccaforti del Pkk in nord Iraq, ma - almeno ufficialmente - le operazioni non coinvolgono ordinariamente anche militari sul terreno. I vertici dei governi di Ankara e Baghdad si sono recentemente incontrati per discutere di lotta al terrorismo nella regione.