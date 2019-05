Piazza Loggia: commemorazione a Brescia

BRESCIA, 28 MAG - "Siamo in piazza per non dimenticare". Così il segretario della Cgil di Brescia, Silvia Spera, ha aperto le celebrazioni per il 45esimo anniversario della strage di Piazza della Loggia. ''Una catena eversiva legava le stragi di quegli anni, la democrazia è stata più forte'' ha detto la sindacalista che ha anche letto il messaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Alle 10.12, momento in cui il 28 maggio 1978 scoppiò l'ordigno, otto rintocchi delle campane hanno ricordato le otto vittime.