Chiellini, nuovo allenatore Juve? Non so

TORINO, 27 MAG - "Chi allenerà la Juve? Me l'hanno chiesto tantissimi nell'ultima settimana, ma davvero non lo so". Non si sbilancia Giorgio Chiellini, capitano bianconero, sul prossimo tecnico dei campioni d'Italia: "Probabilmente i giornalisti lo sapranno prima di me", ha sorriso il difensore della Juventus a pochi minuti dal calcio d'inizio della 'Partita del cuore', la sfida benefica tra la Nazionale cantanti e la selezione dei Campioni per la Ricerca Il tecnico livornese allena la Nazionale cantanti, la stessa in cui giocano Chiellini e Buffon; sull'altro fronte in campo CR7, che è uscito dopo avere segnato un gol all'ex portiere bianconero, e il presidente della Juventus Andrea Agnelli.