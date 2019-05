Festa in piazza Signoria per Nardella

FIRENZE, 27 MAG - "Grazie, grazie, grazie. Ha vinto Firenze: noi negli ultimi giorni avevamo qualche sentore positivo ma così larga questa vittoria non ci si immaginava". Lo ha detto il sindaco Dario Nardella questa sera in piazza Signoria dove alcune centinaia di persone si sono radunate per festeggiare la rielezione del sindaco di Firenze al primo turno. "Sono stati cinque anni straordinari e ci aspettano cinque anni straordinari. Abbiamo lasciato la Lega a una distanza abissale", ha detto ancora Nardella che ha superato il 57% dei consensi, quando ancora mancano una sessantina di sezioni da scrutinare, mentre il suo principale avversario, Ubaldo Bocci (centrodestra) si è fermato al 24,76%.