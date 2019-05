Aston Villa torna in Premier, Lampard ko

ROMA, 27 MAG - C'era anche il tifosissimo Principe Williams sulle tribune di uno stracolmo (85mila spettatori) Wembley oggi pomeriggio a festeggiare la promozione in Premier League dell'Aston Villa. Nella finale playoff disputata nel tempio del calcio inglese, la squadra dei 'Villans', che ha in panchina come allenatore in seconda John Terry, ha sconfitto per 2-1 il Derby County allenato dall'ex compagno di squadra, ai tempi del Chelsea, Frank Lampard. A decidere la finale che vale oro (la promozione in Premier tra una cosa e l'altra vale qualcosa come 200 milioni di euro) sono stati i gol di El Ghazi (44' pt) e McGinn (14' st), mentre per 'Rams' (i 'Montoni') ha segnato sul finire di tempo (36' st) Marriott. L'Aston Villa torna in Premier dopo tre stagioni.