Maltempo: ancora pioggia e temporali su gran parte Italia

ROMA, 27 MAG - Allerta arancione della Protezione Civile in Veneto, Emilia-Romagna e Calabria per il maltempo. La circolazione depressionaria, attualmente sul Tirreno, continuerà infatti a determinare una fase di spiccato maltempo su gran parte dell'Italia, in particolare sulle regioni tirreniche centro-meridionali. L'arrivo di un nuovo sistema perturbato nord-atlantico inoltre produrrà domani un'intensificazione dei fenomeni al nord con piogge e temporali diffusi. L'allerta arancione è stata emessa in particolare su alcuni bacini del Veneto, dell'Emilia-Romagna e sul versante tirrenico settentrionale della Calabria. Valutata inoltre allerta gialla sul restante territorio della Calabria, dell'Emilia-Romagna e su gran parte del Veneto oltre che su parte della Lombardia, sull'intero territorio di Umbria, Abruzzo, Lazio, Campania, Molise e su alcuni settori di Marche e Basilicata.