Inter ringrazia, pubblico da Champions

MILANO, 27 MAG - L'Inter festeggia il quarto posto ringraziando anche i tifosi nerazzurri, un pubblico ''da Champions''. Nella stagione sono stati presenti a San Siro infatti oltre 1,3 milioni di spettatori tra Serie A, Coppa Italia, Champions ed Europa League, numeri che hanno permesso al club di Suning di entrare nella top 10 tra gli spettatori in Europa. Quest'anno in particolare grazie ai 61.444 spettatori di media l'Inter si è confermata come la squadra più seguita in Italia e nella top 5 a livello europeo, scavalcando il Real Madrid. ''Sono solo numeri, invece sono donne, uomini, famiglie che ogni partita lottano con i nostri ragazzi - scrive la società in un messaggio sul sito -. Che durante ogni partita sono lì per spingere, per sperare, per urlare. Ed è per questo che un popolo così appassionato merita l'Europa dei grandi. Perché noi interisti sappiamo stare vicino alla squadra. Più di tutti. Perché noi siamo un pubblico da Champions!'', conclude l'Inter.