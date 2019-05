Primi dati comuni, M5S perde Livorno,Pd tiene Firenze e Bari

ROMA, 27 MAG - I Cinque stelle perdono Livorno, il centrosinistra si conferma a Firenze e Bari mentre il centrodestra riesce a tenere la poltrona del sindaco di Perugia. Questo il quadro che emerge dai primi dati delle proiezioni diffuse dopo l'inizio dello spoglio per le comunali. A Livorno, fino ad oggi governata dall'esponente M5S Filippo Nogarin, le prime proiezioni danno il candidato del centrosinistra Luca Salvetti in vantaggio rispetto a quello del centrodestra, Andrea Romiti. Molto distante la candidata M5S Stella Sorgente, assessore della giunta uscente, che non arriverebbe al ballottaggio. A Perugia il sindaco uscente Andrea Romizi (FI) sembra riesca a battere il giornalista Giuliano Giubilei, sceso in campo per il centrosinistra. A Potenza le proiezioni danno nettamente vincente Mario Guarente, candidato della Lega con il 46,7%. In Piemonte le proiezioni confermano quanto già delineato ieri sera dagli exit poll: in testa è il candidato Alberto Cirio, dietro il governatore uscente Sergio Chiamparino.