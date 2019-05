Entro venerdì lettera Ue a Italia, rischio multa 3,5 mld

ROMA, 27 MAG - Dovrebbe arrivare entro il fine settimana la lettera della Commissione Ue all'Italia che chiede chiarimenti sui 'fattori rilevanti' che hanno portato all'aumento del debito. L'Italia sarà messa in guardia dal rischio di sforamento dei conti già per il 2018, come indicato anche nelle ultime previsioni economiche. La risposta italiana sarà presa in considerazione nel rapporto sul debito che la Commissione Ue sta preparando. Secondo Bloomberg, Bruxelles starebbe considerando di proporre per l'Italia una procedura di infrazione sul debito il prossimo 5 giugno. Citando fonti vicine al dossier, l'agenzia parla di una decisione che potrebbe aprire la strada a una sanzione da 3,5 di miliardi di euro. Quasi in contemporanea con la diffusione della notizia, lo spread tra Btp e Bund è salito a 276 punti.