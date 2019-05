Europee: Tatarella ha preso 996 voti

MILANO, 27 MAG - Ha ottenuto meno di mille preferenze alle europee Pietro Tatarella, ex consigliere comunale di Milano finito in carcere lo scorso sette maggio in una inchiesta della Procura su un giro di tangenti. Tatarella si è candidato nel Nord Ovest con Forza Italia e ha ottenuto 996 voti. Ben diverso il risultato elettorale di Lara Comi - indagata per finanziamento illecito - che con oltre 32 mila preferenze è la donna maggiormente votata in Forza Italia nel Nord Ovest.