Gagliardini replica a accuse Andreazzoli

MILANO, 27 MAG - ''Mi dispiace aver sentito e letto le parole di mister Andreazzoli, al quale faccio i complimenti ed un grosso in bocca al lupo per il futuro, ma l'accusa che mi è stata rivolta è falsa''. Il centrocampista dell'Inter Roberto Gagliardini risponde così su Instagram alle accuse del tecnico dell'Empoli, che ieri ha accusato il giocatore nerazzurro di scarso fair play per aver buttato un pallone in campo per perdere tempo. ''Non mi sarei mai permesso né come calciatore né come uomo. Nel rispetto dell'Inter, dell'Empoli e di una partita di calcio'', ha concluso Gagliardini.