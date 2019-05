Germania: Stato garantisca a tutti di portare la kippah

BERLINO, 27 MAG - "Lo Stato ha il dovere di garantire la libertà di religione e ha la responsabilità di garantire a tutti di portare la kippah": lo ha detto il portavoce del governo tedesco Steffen Seibert a proposito del dibattito dei giorni scorsi sul pericolo di indossare la kippah in Germania. L'incaricato del governo per l'antisemitismo, Felix Klein, aveva detto consigliato nel fine settimana gli ebrei di non portare sempre e ovunque la kippah.