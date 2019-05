Salvini, mandato a ridiscutere parametri

MILANO, 27 MAG - "E' in arrivo una lettera della commissione Europea sull'economia del nostro Paese e penso che gli italiani diano mandato a me e al governo di ridiscutere in maniera pacata parametri vecchi e superati". Lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini in conferenza stampa nella sede del partito in via Bellerio.