Cinema: Incassi, Domina Aladdin, ma il Traditore incalza

ROMA, 27 MAG - Con 6 milioni e 390 mila euro d'incassi nei cinque giorni dalla sua uscita in sala è Aladdin, il blockbuster della Disney a dominare il box office italiano di questa settimana, come già nelle sale Usa (dove ha incassato la bellezza di 86 milioni di dollari in tre giorni). Reduce dagli applausi e dalla delusione di Cannes si aggiudica comunque un secondo posto della top ten Il Traditore di Marco Bellocchio, con Favino nei panni del mafioso Buscetta, che incassa 1 milione e 445 mila euro in 4 giorni. Al terzo gradino del podio, stabile alla sua seconda settimana di programmazione c'è ancora Dolor y Gloria, il film autobiografico di Pedro Almodovar con Antonio Banderas, premiato sulla Croisette come miglior attore, che incassa 711 mila euro (2,1 milioni l'incasso totale). Nei primi dieci incassi di questa settimana fanno capolino anche due nuove uscite: L'angelo del male -Brightburn al settimo posto con un incasso di 253.425 euro e Asbury park- lotta e redenzione rock'roll al decimo posto con 56 mila euro.