Governo: L. Fontana, si va avanti se c'è collaborazione

MILANO, 27 MAG - "Se c'è spirito di collaborazione per fare il bene del Paese si va avanti, altrimenti no": parola del ministro della Famiglia Lorenzo Fontana, arrivato nella sede della Lega in via Bellerio. Con i 5stelle "auspichiamo maggiore collaborazione di quella vista negli ultimi tre mesi, altrimenti è veramente difficile" ha ammesso, aggiungendo che il risultato della Lega, oltre il 34%, è superiore alle aspettative. "E' andata anche meglio di quanto si prevedeva" ha concluso.