Borsa: Milano apre in rialzo (+0,2%) dopo Europee

MILANO, 27 MAG - La Borsa di Milano apre in rialzo dopo gli esiti delle elezioni per il rinnovo del parlamento europeo. Il primo indice Ftse Mib avanza dello 0,2 a 20.417 punti. In lieve rialzo lo spread Btp-Bund a 270 punti con il rendimento del decennale italiano al 2,58%.(ANSA).