Dazi: Trump, possibilità molto buone per accordo con la Cina

PECHINO, 27 MAG - Ci sono possibilità "molto buone" per concludere un accordo commerciale con la Cina: è il presidente Usa Donald Trump a dirlo, in una conferenza stampa congiunta a Tokyo con il premier nipponico Shinzo Abe. "Penso che prima o poi in futuro, la Cina e gli Stati Uniti avranno un grande accordo commerciale e non vediamo l'ora che ciò avvenga", ha affermato Trump.