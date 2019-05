Congo, naufragio in un lago: almeno 30 morti

KINSHASA, 27 MAG - Almeno 30 persone sono morte e 200 risultano disperse dopo che una barca è affondata nel lago Mai-Ndombe nell'ovest del Congo. La maggior parte delle vittime erano insegnanti che erano in viaggio in barca - le strade della regione sono in pessime condizioni - per andare a ritirare lo stipendio. La tragedia sarebbe stata causata dalle avverse condizioni meteo. Non è chiaro il numero delle persone che si trovavano a bordo; oltre 80 passeggeri sono stati tratti in salvo.