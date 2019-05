Calcio: serie A, gli ultimi verdetti

ROMA, 26 MAG - Ultima giornata della serie A stagione 2018-2019 ed ultimi verdetti. Ad accompagnare Juventus e Napoli in Champions saranno Atalanta e Inter. I bergamaschi, terzi in classifica, hanno battuto in scioltezza il Sassuolo (3-1), mentre i nerazzurri hanno faticato a superare l'Empoli (2-1) a San Siro, dove Icardi è uscito tra i fischi dopo essersi fatto parare un rigore. A segno Keita, poi espulso, e Nainggolan. L'Empoli è così retrocesso in B, insieme a Chievo e Frosinone. Delusione del Milan, nonostante il successo in casa della Spal: 3-2 con una doppietta di Kessie. Sfumata la CHampions, resta l'accesso alla prossima Europa League. Dove entra anche la Roma che, nella sera del commosso addio di Daniele De Rossi, ha battuto 2-1 il Parma. In EL anche la Lazio, grazie al successo in Coppa Italia. L'Udinese ha chiuso andando a vincere 2-1 a Cagliari, in una sfida tra squadre già salve.