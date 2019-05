Atalanta-Sassuolo, rissa in campo

BOLOGNA, 26 MAG - Un principio di rissa è scoppiato in campo, fra i giocatori di Atalanta e Sassuolo, alla fine del primo tempo. Dopo una serie di contatti in area, gli animi si sono esacerbati e, visto che l'arbitro aveva fischiato la fine del primo tempo, tutti sono entrati in campo dalle panchine, anche per cercare di tranquillizzare i giocatori più accesi: fra loro Berardi, autore del gol del provvisorio vantaggio del Sassuolo, portato via di peso da due compagni, che è stato espulso da Doveri. L'arbitro, nella concitazione, ha ammonito anche De Roon e Magnanelli.