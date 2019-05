Trovata morta in casa nipote di Muccioli

RIMINI, 26 MAG - Trovata morta in casa a Rimini, la figlia 18enne di Andrea Muccioli, imprenditore romagnolo alla guida fino al 2011, della comunità San Patrignano, fondata dal padre Vincenzo, per il recupero per tossicodipendenti. La ragazza, India Muccioli, studentessa del quinto anno del liceo artistico, è stata trovata in un appartamento in via Isotta, di proprietà della famiglia, nel primo pomeriggio. Secondo le prime ipotesi, ad ucciderla potrebbero essere state le esalazioni di monossido di carbonio di una stufetta. La studentessa ieri sera per riscaldare l'ambiente avrebbe acceso la stufetta prima di andare a dormire. Questo pomeriggio intorno alle 14, la famiglia ha trovato il corpo esanime della ragazza e ha chiamato i soccorsi. Quella dell'esalazione da monossido resta al momento l'ipotesi più accreditata dagli investigatori, l'autopsia che verrà effettuata probabilmente domani in giornata potrà sciogliere i dubbi.