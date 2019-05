Spalletti si gioca tutto con Icardi

MILANO, 26 MAG - Finale thriller per l'Inter a caccia della Champions nell'ultima giornata di campionato contro l'Empoli. Con Antonio Conte in attesa di conferme, Spalletti prima del valzer degli addii manda in campa Mauro Icardi nella speranza che possa trascinare la squadra verso una vittoria che garantirebbe la matematica certezza di agganciare la Champions. In difesa D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah. Centrocampo con Vecino e Brozovic, Politano, Nainggolan e Perisic alle spalle di Icardi. L'Empoli non e' un cliente facile a caccia dei punti per la salvezza. San Siro e' ribollente con il terzo anello verde aperto all'ultimo momento per consentire un afflusso record che sfiora le settantamila presenze. Curva Nord sul piede di guerra in caso di mancata qualificazione alla Champions. Per il momento, nessuna tensione e clima di festa allo stadio con i tifosi che hanno incoraggiato i giocatori nerazzurri all'arrivo a San Siro.