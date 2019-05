Papa: la Chiesa si liberi dai legami mondani

CITTÀ DEL VATICANO, 26 MAG - "La Chiesa non può rimanere statica". Lo ha detto Papa Francesco al Regina Coeli aggiungendo: "Si tratta di liberarsi dai legami mondani rappresentati dalle nostre vedute, dalle nostre strategie, dai nostri obiettivi, che spesso appesantiscono il cammino di fede, e porci in docile ascolto della Parola del Signore". In occasione della 'Giornata del Sollievo', Bergoglio ha poi rivolto un "pensiero speciale a quanti sono radunati al Policlinico Gemelli per promuovere iniziative di fraternità con gli ammalati".