Olbia,ultimo confronto AirItaly-Alitalia

CAGLIARI, 26 MAG - Si gioca sulla riprotezione dei passeggeri, che hanno già prenotato per l'estate i voli tra Olbia e Roma e Milano con Alitalia, l'ultima fase della lunga trattativa tra l'ex compagnia di bandiera e Air Italy che ha accettato la proposta sui collegamenti in continuità territoriale da e per lo scalo gallurese, emersa dal tavolo tra la Regione Sardegna e la stessa Alitalia mercoledì scorso 22 maggio a Cagliari. Il confronto era stato disertato dal vettore sardo-qatariota che, però di fronte all'ultimatum della Regione, aveva risposto positivamente ma definendo, dopo il Cda, alcuni aspetti, appresi oggi da ANSA. Oltre infatti a chiedere qualche volo in più ad Alitalia nel periodo estivo, Air Italy pone l'accento sui passeggeri già prenotati sulle fasce orarie del mattino e della sera che, secondo la compagnia con sede a Olbia, dovranno essere automaticamente riprotetti sui voli Air Italy corrispondenti.