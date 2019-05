Europee: Sanchez, spero da voto arrivi più stabilità Spagna

MADRID, 26 MAG - Il premier spagnolo Pedro Sanchez auspica che dal voto europeo e da quello locale arrivi "più stabilità" per il suo Paese. Sanchez, che si appresta a formare il nuovo governo, ha fatto appello a tutte le forze politiche per "aprire un orizzonte di stabilità". Il premier, con la moglie, ha votato a Madrid. Nelle europee, il Psoe è dato in testa nei sondaggi.