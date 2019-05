Barca: "pressione su Valverde aumenterà"

ROMA, 26 MAG - Non c'è l'enfasi del dopo-Anfield del 7 maggio, ma la sconfitta del Barcellona nella finale di Coppa del Re, ha lasciato il segno. Non solo tra i blaugrana ma anche sulla stampa internazionale che adesso si interroga sul futuro del tecnico Valverde. Addirittura 'L'Equipe' si spinge a scrivere che adesso "Messi non è più intoccabile: Era a un passo dal vincere il Pallone d'oro e in lizza per il 'triplete', ma adesso non è più intoccabile". "Messi senza corona" titola l'argentino 'Olè' che si domanda "quali saranno ora le conseguenze per la squadra catalana". "La pressione su Valverde ora aumenterà", scrive il 'Mirror' secondo cui "la posizione di Valverde sta diventando ogni giorno più traballante". Critica la posizione di 'Globoesporte' per il quale "i blaugrana hanno terminato un ciclo. Nonostante la vittoria in Liga, il Barca è passato dallo splendore del passato alla sconfitte. I brutti ko in Champions e Coppa del Re certamente peseranno sul futuro e porteranno a dei cambiamenti nel club catalano".