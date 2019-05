Cannes, Palma d'oro alla Corea, Italia a bocca asciutta

ROMA, 25 MAG - Con il suo family drama sui poveri in Corea, "Parasite" (parassiti), è il giovane e talentuoso regista sud coreano Bong Joon-ho a vincere la Palma d'Oro del 72/o Festival di Cannes. L'Italia resta invece a bocca asciutta, nessun premio a il Traditore di Bellocchio con Favino nei panni del mafioso Buscetta. Il premio per il miglior attore va invece ad Antonio Banderas per la grande interpretazione in Dolor y Gloria di Pedro Almodovar. Migliore attrice è Emily Beecham per Little Joe di Jessica Hausner. Il premio della Giuria va a Atlantique della franco-senegalese Mati Diop, la miglior regia ai fratelli Dardenne per Young Ahmed, la migliore sceneggiatura è quella di Celine Sciamma per il suo film Portrait of a lady on fire. Menzione speciale ad Elia Suleiman di It must be heaven; Camera d'oro a Nuestras Madres di Cesare Diaz. Palma d'oro per il cortometraggio a The distance between us and sky di Vasilis Kekatos, Menzione speciale della giuria per il cortometraggio a Monstruo Dios di Agustina San Martin.