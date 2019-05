Mercatone Uno: Fratoianni contro governo

ROMA, 25 MAG - "Sono allibito.1.800 lavoratori dell'ex Mercatone Uno apprendono di notte e via Facebook del fallimento della Shernon Holding e della chiusura dei punti vendita in Italia. Dalla sera alla mattina ci si ritrova senza lavoro." Lo afferma Nicola Fratoianni de La Sinistra. "Da mesi c'erano avvisaglie sulla poca serietà della cordata - prosegue l'esponente della sinistra - che aveva acquisito la catena dei negozi. Tanto che io stesso avevo visitato due punti vendita, uno in Toscana e uno in Abruzzo, con due interrogazioni al Ministro di Maio per avvertire dei rischi che i lavoratori mi avevano illustrato. Perché non è intervenuto a quel tempo il governo? Adesso arrivano in batteria le dichiarazioni di ministri e sottosegretari, ma in questi 8 mesi - conclude Fratoianni - precisamente dov'erano?".